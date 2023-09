ufficiale Roma, risolto il contratto di Vincenzo Vergine. Adesso può andare al Milan

Vincenzo Vergine non è più il Responsabile del Settore Giovanile della Roma. La notizia era nell'aria da tempo ed è stata ufficializzata dal club giallorosso questa mattina, con una nota apparsa sul sito ufficiale: "L’AS Roma informa di aver risolto consensualmente il contratto che legava Vincenzo Vergine al Club. Vergine aveva assunto l’incarico di responsabile del Settore Giovanile giallorosso nel giugno del 2021".

“A nome della Società ringrazio Vincenzo per le energie e l’impegno profusi in queste stagioni, durante le quali abbiamo condiviso idee e progetti finalizzati alla crescita del Settore Giovanile del Club. Nel salutarlo gli rivolgo i nostri auguri per le prossime sfide professionali che lo attendono”, ha affermato il General Manager dell’Area Sportiva della Roma, Tiago Pinto.

“Desidero ringraziare la famiglia Friedkin e il direttore Tiago Pinto per l’opportunità che mi è stata data in questi anni. Considero un privilegio aver fatto parte della famiglia giallorossa e aver potuto offrire il mio contributo per un Settore Giovanile che vanta una storia gloriosa. Porterò sempre nel cuore l’AS Roma e tutte le persone che mi sono state accanto in questo percorso", il saluto di Vergine.

Per Vergine inizierà nei prossimi giorni una nuova avventura al Milan, sempre con lo stesso ruolo.