UFFICIALE: Roma, Rui Patricio è giallorosso. L'annuncio su Twitter: "Benvenuto"

"Benvenuto alla Roma, Rui Patricio". Questo il tweet della Roma per l'ufficialità del portiere portoghese come nuovo giocatore giallorosso.

Welcome to #ASRoma, Rui Patricio! 🧤🇵🇹

We are proud to continue supporting international charities as they strive to raise awareness about missing children around the world.

By working together, we can all improve the chances of kids being reunited safely with loved ones. ❤️ pic.twitter.com/k7OM17Ls65

— AS Roma English (@ASRomaEN) July 13, 2021