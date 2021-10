UFFICIALE: Saelemaekers e il Milan avanti insieme. Il belga ha rinnovato fino al 2026

Prosegue la storia tra il Milan e il belga Alexis Saelemaekers. Ecco il comunicato ufficiale con cui il club rossonero ha annunciato pochi minuti fa il rinnovo col giocatore: "AC Milan è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Alexis Saelemaekers fino al 30 giugno 2026. Classe 1999 e arrivato al Milan nel gennaio 2020, Alexis, dopo le 64 presenze e i 4 gol realizzati finora, continuerà a vestire la maglia rossonera".



