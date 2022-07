ufficiale Salernitana, ceduto Jimenez in prestito con diritto e controriscatto al Vicenza

Con una nota sul proprio sito ufficiale la Salernitana ha comunicato di aver ceduto in prestito biennale con diritto di riscatto e controriscatto Kaleb Jimenez al Vicenza: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il L.R. Vicenza per il trasferimento in prestito biennale con opzione e contro-opzione del centrocampista classe ’02 Kaleb Jimenez".