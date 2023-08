ufficiale Salernitana, preso Legowski dal Pogon Szczecin a titolo definitivo

Mateusz Legowski è un nuovo giocatore della Salernitana. Ad annunciarlo è stato il club granata con un comunicato sul proprio sito ufficiale: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Pogon Szczecin per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista classe ’03 Mateusz Legowski. Il calciatore si è legato al club granata fino al 2026 con opzione e indosserà la maglia numero 99".

La scheda.

Classe 2003, ha già giocato 5 partite ufficiali in stagione con il Pogon Szczecin, di cui tre nelle qualificazioni di Europa League. Nell'ultima gara di campionato, tre giorni fa, è invece rimasto in panchina. Legowski può giocare sia come centrocampista che come trequartista, bravo soprattutto nel palleggio. Nella stagione 2021/2022, a 18 anni, debutta nella massima serie polacca con il Pogon Szczecin, con cui disputa 19 partite e mette a segno un gol e un assist. Nello scorso campionato ha invece giocato 26 partite in campionato (con tre gol e tre aassit) più una nelle qualificazioni di Conference League. Lo scorso anno ha anche esordito in nazionale maggiore, nella partita di Nations League persa 2-0 in casa contro l'Olanda del 22 settembre.

Le cifre.

L'operazione, come si vede dallo stesso comunicato ufficiale, è stata chiusa a titolo definitivo, con la Salernitana che verserà nelle casse del Pogon Szczecin 3 milioni di euro, più 1 di bonus.