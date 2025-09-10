Ufficiale Legowski va in Turchia. L'ex Salernitana è stato messo sotto contratto dall'Eyupspor

Nuova avventura per Mateusz Legowski (22 anni). Il centrocampista ex Salernitana, dopo aver i risolto con i campani, riparte dalla Turchia, dove ha firmato con l'Eyupspor, piccola squadra di prima divisione. Si legge nella nota dei turchi: "Eyüpspor ha raggiunto un accordo con il centrocampista polacco Mateusz Legowski".

Il vicepresidente Fatih Kulaksız ha così commentato il trasferimento: "Mateusz ha un grande potenziale, è un giocatore che seguiamo da circa due mesi. Abbiamo visto questa come un'opportunità di trasferimento e siamo felici di averlo completato come risultato di sforzi a lungo termine. Crediamo che sia un giocatore che darà il suo contributo all'Eyüpspor e che possa fruttare un compenso per il nostro club a lungo termine. Speriamo che sia vantaggioso per entrambe le parti".

Lo stesso Mateusz Legowski ha invece detto: "Fin dal primo momento in cui sono arrivato all'ikas Eyüpspor, tutti mi hanno accolto con grande professionalità e cordialità. Le strutture e il club sono davvero belli. Ho fatto il mio primo allenamento e sono molto contento. Ho incontrato i miei compagni di squadra e mi hanno accolto tutti molto bene. Non vedo l'ora di giocare per questo club".