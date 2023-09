ufficiale Salernitana, Valencia va in Grecia. Definito il prestito all'Atromitos Atene

Operazione in uscita per la Salernitana, che decide di girare l'attaccante Diego Valencia all'Atromitos Atene con la formula del prestito. Ecco il comunicato ufficiale, pubblicato sul sito del club greco: "Il PAE Atromitos comunica di aver acquisito dalla Salernitana il diritto al prestito per un anno di Diego Valencia. Diego Valencia (14/1/2000) è un nazionale della nazionale cilena e può giocare in tutte le posizioni offensive con la stessa facilità. Ha mosso i suoi primi passi calcistici alle Accademie di La Serena e da lì è passato al Católica.

Con l'Universidad Católica ha esordito professionalmente all'età di 18 anni e dalla stagione 2018/19 è diventato parte integrante della loro squadra totalizzando un totale di 132 presenze, 31 gol e 13 assist fino all'estate del 2022. Con la sua presenza ha contribuito maggiormente a vincere quattro campionati consecutivi in ​​Cile (2018, 2019, 2020 e 2021), ma tre Supercoppe (2018/19, 2019/20, 2020/21). Nel 2022, grazie alle sue presenze, fa il grande passo per l'Europa, venendo acquistato dalla Salernitana, totalizzando 13 presenze in Serie A".