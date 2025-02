Ufficiale Diego Valencia torna a casa: l'ex Salernitana ha firmato con la U Catolica

Diego Martín Valencia Morello torna a casa. L'attaccante cileno, fresco di risoluzione con la Salernitana (dieci giorni fa), ha firmato fino al 31 dicembre 2026 con il suo vecchio club, l'Universidad Catolica.

Il classe 2000 era arrivato in Italia nell'estate del 2022 ma non ha mai convinto del tutto: per lui 18 presenze totali con 1 rete, quella realizzata contro la Sampdoria a fine agosto. La Salernitana, che lo aveva prestato all'Atromitos Atene nella scorsa stagione, non era riuscita a cederlo in estate e lo aveva messo fuori rosa.