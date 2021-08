ufficiale Sampdoria, Jankto saluta. Il ceco ha firmato un quinquennale col Getafe

Jakub Jankto lascia l'Italia dopo sette anni. L'ala ceca vola in Spagna e firma per il Getafe. Trasferimento a titolo definitivo, accordo per le prossime cinque stagioni. Il giocatore verrà presentato dagli azulones martedì. 25 anni, Jankto chiude la sua esperienza alla Sampdoria dopo 4 stagioni, collezionando 96 presenze e segnando 9 reti.