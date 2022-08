ufficiale Sampdoria, preso in prestito il finlandese Miettinen per la Primavera

Nuovo acquisto per il settore giovanile della Sampdoria: arriva a titolo temporaneo il difensore Samuli Miettinen, classe 2004 preso in prestito dal KuPS, in patria. Andra a rinforzare la Primavera blucerchiata.