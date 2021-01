ufficiale Sassuolo, l'attaccante Odgaard ceduto in prestito al Pescara

Rientrato dal prestito al Lugano in Svizzera, dove ha collezionato appena sei presenze, l'attaccante del Sassuolo Jens Odgaard è già pronto per una nuova avventura, questa volta in Serie B. Il danese classe '99 ha infatti firmato con il Pescara, come testimonia un video sul twitter ufficiale della società abruzzese, dove giocherà nella seconda parte di stagione in prestito.