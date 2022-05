ufficiale Spezia, rinnova Salva Ferrer. Si è legato al club ligure fino al 2025

vedi letture

Salva Ferrer rinnova con lo Spezia. Lo spagnolo ha firmato oggi il prolungamento contrattuale con la squadra ligure fino al giugno 2025, come si apprende dal sito ufficiale del club ligure: "Lo Spezia Calcio rende noto di aver trovato l'accordo per il prolungamento del contratto che lega Salvador Ferrer Canals alla società di via Melara, ora in scadenza al 30 giugno 2025".