ufficiale Torino, per Celesia si aprono le porte della B: prestito annuale all'Alessandria

Al netto dell'esordio in A, prima vera esperienza tra i pro per il giovane difensore del Torino Christian Celesia: il classe 2002 è infatti approdato all'Alessandria, in Serie B.

Questa la nota del club granata:

"Il Torino Football Club comunica di aver ceduto all’Unione Sportiva Alessandria Calcio 1912, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2022, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Christian Celesia".