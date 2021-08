ufficiale Torino, preso dal Falkenbergs l'attaccante neozelandese Garbett

Matthew Garbett è un nuovo giocatore del Torino e a confermarlo è stato il sito ufficiale del Falkenbergs, club neozelandese. L'anno scorso il giocatore ha disputato 20 presenze in prima squadra di cui 6 dal primo minuto. "Il Falkenbergs ringrazia il giocatore per il suo tempo nel club e gli augura buona fortuna per il futuro al Torino".