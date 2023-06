ufficiale Udinese, colpo Zarraga a zero. Il centrocampista dice addio all'Athletic

L'Udinese ha preso Oier Zarraga. Il centrocampista classe '99 ormai ex Athletic, si svincolerà il 30 giugno 2023, e approderà in Friuli, dove ad attenderlo ci sarà il club bianconero, che lo ha già annunciato. Nuovo colpo a parametro zero dunque del club dei Pozzo, che si rinforza con un giocatore che ha totalizzato 30 presenze nell'ultima stagione.