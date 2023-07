ufficiale Udinese, dal Watford arriva il belga Kabasele. Accordo fino al 2025

Esperienza e leadership per la difesa bianconera: Christian Kabasele è un nuovo giocatore dell’Udinese. Il club friulano ha annunciato l'approdo del difensore belga, prelevato dal Watford, con un comunicato sul proprio sito ufficiale: "Il belga arriva a titolo definitivo dal Watford ed ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025. Difensore di grande esperienza internazionale, dotato di fisicità e tecnica, Kabasele arriva a rinforzare il pacchetto arretrato a disposizione di mister Sottil".

25 presenze in Championship e un gol nella scorsa stagione

Nella passata stagione scende in campo 25 volte in Championship siglando una rete. In totale ha vestito in 166 occasioni la maglia del Watford segnando 7 reti nell’arco di 7 stagioni vissute con il club giallonero. Kabasele, inoltre, vanta una presenza con la nazionale belga under 18, una con l’under 20 e l’under 21 e 10, con 5 gol realizzati, con l’under 19. Ha giocato due partite anche con la nazionale maggiore del Belgio debuttando il 9 novembre 2016 nell’amichevole pareggiata per 1-1 contro l’Olanda in cui è rimasto in campo per tutto il match. Ora Christian è pronto per tuffarsi nella nuova esperienza in bianconero.