ufficiale Udinese, dall'Atletico Madrid torna Nehuen Perez. Contratto quinquennale

Nehuen Perez torna in bianconero, adesso è ufficiale. Questo il comunicato appena diramato dai bianconeri sul ritorno del difensore dall'Atletico Madrid: "Un grande ritorno, questa volta in pianta stabile, per una delle certezze bianconere della scorsa stagione. Nehuen Perez è di nuovo un giocatore dell’Udinese, prelevato a titolo definitivo dall'Atletico Madrid. Il difensore argentino si è legato al nostro club sottoscrivendo un contratto fino al 30 giugno 2027. Nehuen, è un difensore giovane e di prospettiva che ha dato prova delle sue qualità già nella passata stagione vissuta in Friuli dove ha giocato 22 partite tra campionato e Coppa Italia consolidandosi anche come presenza stabile nel giro della nazionale argentina. Rappresenterà, dunque, un valore aggiunto per la difesa bianconera garantendo leadership e doti tecniche di primo livello al gruppo guidato da mister Sottil", si legge sul sito del club friulano.