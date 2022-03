ufficiale Udinese, il classe 2006 Pafundi ha firmato il primo contratto da professionista

vedi letture

Il classe 2006 Simone Pafundi ha firmato oggi il primo contratto da professionista con l'Udinese. Questo il comunicato del club bianconero al riguardo: "Udinese Calcio comunica di aver sottoscritto un contratto di durata triennale fino al 30 giugno 2024 con Simone Pafundi. Per Simone si tratta del primo contratto da professionista con il club che ha voluto puntare fortemente su di lui, grande talento cresciuto in casa bianconera sin da bambino. Pafundi, classe 2006, rappresenta un prospetto importantissimo per l’Udinese del futuro che conferma l’attenzione allo sviluppo e alla crescita di giovani talenti tra i migliori a livello nazionale e non solo".