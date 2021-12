ufficiale Udinese, il tecnico Luca Gotti sollevato dall'incarico

Attraverso il proprio sito ufficiale, l'Udinese ha reso noto di aver esonerato il tecnico Luca Gotti dal proprio incarico di allenatore della Prima Squadra. Di seguito il comunicato che conferma le nostre anticipazioni: "Udinese Calcio comunica di aver sollevato Luca Gotti dalla guida tecnica della prima squadra. Al mister vanno i più sentiti ringraziamenti per le annate vissute insieme. Il Club augura a Gotti le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera". Come detto, favoritissimo per la successione è il suo vice, Gabriele Cioffi, almeno per la sfida del prossimo sabato contro il Milan.