ufficiale Udinese, preso il giovane classe 2004 Abankwah dal St. Pat’s. Contratto fino al 2026

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi è arrivata anche l'ufficialità: James Abankwah, difensore classe 2004, è un giocatore dell'Udinese. Questo il comunicato del club friulano: "Un nuovo giovane e grande talento arriva in casa bianconera. James Abankwah ha siglato un contrato fino al 30 giugno 2026 ed arriva a tuoi definitivo dal St. Pat’s club di prima divisione irlandese. Nato il 16 gennaio 2004, è un difensore centrale dotato di ottima fisicità e doti tecniche con una prospettiva di primo livello. A dispetto della giovane età ha già 13 presenze in prima squadra con il St. Pat’s tra campionato e coppa nazionale oltre ad essere nel giro delle nazionali giovanili irlandesi vantando 5 presenze con l’under 19. Abankwah rimarrà in prestito fino al 30 giugno 2022 al suo club di provenienza per poi unirsi all’Udinese a partire dalla prossima estate.