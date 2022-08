ufficiale Udinese, rinforzo per la fascia sinistra. Via Watford arriva Hassane Kamara

vedi letture

Nuovo arrivo per l'Udinese, che ha tesserato il laterale mancino Hassane Kamara dal Watford: ex Nizza, il terzino raggiunto la squadra di Sottil a titolo definitivo, come si legge sul sito ufficiale della Lega Serie A.