ufficiale Udinese, rinnovo fino al 2026 per l'argentino Nahuel Molina

vedi letture

Rinnovo in casa Udinese. Come anticipato, l'esterno Molina si lega al club bianconero fino al 2026: "Insieme, sempre di più. Udinese Calcio e Nahuel Molina hanno prolungato il contratto dell'esterno argentino fino al 30 giugno 2026. Una conferma importante per una delle colonne presente e futura dell’Udinese che in poco tempo, grazie al percorso di crescita intrapreso dal suo arrivo nel Club, lo ha portato ad essere uno dei migliori esterni del panorama internazionale tanto da diventare un titolare della nazionale argentina vincitrice della Copa America. Da parte dell’Udinese, dunque, la volontà di proseguire insieme a Nahuel, uniti sempre di più verso nuove soddisfazioni di squadra e personali da raggiungere insieme".