Ufficiale: ecco l'annuncio del Bournemouth che comunica l'arrivo di Matias Vina dalla Roma. Il laterale uruguaiano arriva in prestito per 6 mesi nel club di Premier League, con diritto di riscatto in favore delle Cherries.

Another new addition 🤝

We're delighted to complete the signing of left-back Matías Viña on an initial six-month loan from Roma ✍️ pic.twitter.com/GPdBrUVdLc

— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) January 30, 2023