Un altro colpo alla Klose per la Lazio: c'è l'idea Juan Mata, in scadenza col Manchester United

Un altro colpo alla Klose per la Lazio. Dopo il voltafaccia di David Silva, i biancocelesti sono pronti a dare l'assalto ad un altro spagnolo, Juan Mata. Come riportato da Il Tempo infatti, il club biancoceleste avrebbe messo nel mirino il centrocampista offensivo in scadenza con il Manchester United. Attualmente guadagna 8 milioni di euro a stagione, potrebbe accontentarsi di poco più della metà, con il padre-agente che avrebbe già chiesto un biennale con opzione per il terzo anno.