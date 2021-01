Un altro Piatek per il Bologna? Chi è Swiderski, bomber polacco nel mirino dei rossoblù

vedi letture

”È un altro Piatek”. Massimo Carrera, che lo conosce benissimo per averlo affrontato in campionato, presenta così Karol Swiderski, il centravanti polacco per il quale il Bologna sta provando a chiudere. Classe ’97, di proprietà del PAOK Salonicco, non è la prima volta che viene accostato al nostro Paese: cresciuto in Polonia nello Jagiellonia, è stato seguito in passato da Empoli e Palermo, ma soprattutto dal Genoa, che nel 2019 aveva praticamente chiuso per il suo arrivo, prima che irrompesse il PAOK Salonicco e andasse in Grecia per 2 milioni di euro.

Caratteristiche e numeri. Con Piatek condivide la nazionalità e anche i centimetri (184 contro 183), non il piede: Swiderski è infatti un mancino naturale. Chi lo conosce lo descrive come un centravanti potente, un finalizzatole puro: non gioca molto con la squadra, ma negli ultimi metri sa essere pericoloso e anche decisivo. Al fisico unisce un buon piede e discreta capacità balistica sulle punizioni, a inizio carriera è stato impiegato anche come seconda punta o attaccante esterno, ma col passare degli anni si è specializzato come centravanti puro. In Grecia, gioca prevalentemente come terminale offensivo di un 4-2-3-1, o come punta centrale nel 4-3-3: sette gol in 15 presenze in questa stagione del massimo campionato ellenico, con anche due assist all’attivo, e una buona percentuale di realizzazione (gli xG sono infatti 7,91 in totale); quattordici reti in 41 apparizioni nella scorsa stagione, considerando tutte le competizioni.