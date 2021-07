Un colpo per bruciare le big europee: il Milan vicino a Bondo, tra i crack del calcio francese

Warren Bondo del Nancy è pronto per trasferirsi al Milan ma quello del giovanissimo centrocampista francese non è un nome nuovo per il mercato italiano. Già nell'estate del 2019, lo seguivano per il proprio settore giovanile i rossoneri ma anche la Juventus, il Manchester United, il Manchester City e altre grandi d'Europa. Il club francese, però, è riuscito a blindarlo e a fargli firmare il primo contratto da professionista.

Non abbastanza per evitare che le grandi continuassero a tentarlo. L'Inter lo ha cercato un anno più tardi così come le big in Francia. In patria lo definiscono come una delle stelle della mediana del futuro della Nazionale: classe 2003 ma già parte del Nancy in Ligue 2, ha il fisico dei grandi e il dinamismo degli interditori più dinamici. Adesso il Milan: l'incontro con familiari ed entourage serve a definirne il passaggio in rossonero. Un colpo importantissimo, in una strada già tracciata per il club di Maldini e Massara: missione futuro.