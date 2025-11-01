Un esame per due: il Como vuole sentirsi grande, il Napoli dare un altro strattone al campionato

Parlare di Scudetto è fuori luogo. Ma quella che andrà in scena al Maradona quest'oggi è, classifica alla mano, una vera e propria sfida dal sapore di Champions League. Il Napoli campione d'Italia in carica e attuale leader della classifica infatti ospita il sorprendente Como di Cesc Fabregas, attualmente quinto in graduatoria a soli due punti dal quarto posto, l'ultimo che vale la qualificazione alla massima competizione europea.

Il club lariano, dopo l'imponente campagna acquisti di quest'estate, era una delle candidate a giocare il ruolo di outsider per l'ingresso in Europa. E al momento, le aspettative sono state rispettate, con 4 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta nelle 9 partite giocate in Serie A. Ora però, dopo aver battuto la Juventus e aperto la crisi per Igor Tudor, ecco l'esame Napoli, il più difficile dell'anno, che potrà dire qualcosa in più sulla legittimità delle ambizioni di Nico Paz e compagni. Chiaro che un eventuale successo spianerebbe la strada per un campionato da protagonista assoluta.

Dall'altra parte il Napoli che si troverà di fronte ad un crocevia importante: vincere anche contro il lanciatissimo Como sarebbe infatti una prova di forza, dopo i successi contro Inter e Lecce. E consentirebbe agli uomini di Antonio Conte di allungare la striscia di vittorie e di fare un ulteriore step di crescita in attesa anche dei rientri di tutti i giocatori rimasti ai box nelle ultime settimane.