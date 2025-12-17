Quando si gioca? Quanto si vince? Dove vederla? Tutto quello che c’è da sapere sulla Supercoppa

Supercoppa italiana, ma d’Arabia. Per il quinto anno consecutivo - il sesto in assoluto - la competizione che mette di fronte chi ha vinto lo scudetto e chi la Coppa Italia (ma da tre anni pure i rispettivi secondi) è pronta a vivere la sua trentottesima edizione. Oggi le prime conferenze stampa, domani la prima semifinale Napoli-Milan, mentre venerdì sarà il turno di Bologna-Inter.

Dove si gioca? Per il terzo anno di fila, la casa della Supercoppa sarà l’Al-Awwal Park di Riyadh: stadio da 24.700 posti, non sempre pieno (anzi…), inaugurato nel 2015, ospita le partite dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Il suo nome ufficiale è stadio dell'Università Re Sa'ud, dato che fa parte dell’ateneo della città. Per la gara di domani è già sold out, mentre su Bologna-Inter c’è ancora parecchio tempo da fare.

Quanto si vince? Undici milioni di euro: ecco il montepremi per chi alza il trofeo. In realtà sarebbero 9,5 ma la squadra vincente ha diritto - anche se negli ultimi anni non è successo - a disputare un’amichevole con la vincitrice della Supercoppa locale, che di milioni ne frutta altri 1,5. La seconda classifica porta a casa 6,7 milioni di euro, mentre le due semifinaliste perdenti ne incassano 2,4 a testa: altri 2 milioni di euro sono poi da spartire tra le sedici società di Serie A rimaste in Italia (alla Lega ne arrivano quindi in totale circa 23).

Quando si gioca? Le partite si disputano alle 20 ore italiane, le 22 locali: oggi Napoli-Milan, domani Bologna-Inter. La finale è in programma lunedì prossimo, 22 dicembre. Da oggi inizia il tour di conferenze e allenamenti.

Dove vederla? La Supercoppa è esclusiva Mediaset: tutte le partite saranno trasmesse su Italia1, e in streaming anche su Infinity.

Chi è all’esordio? Il Bologna è l’unica formazione a non aver mai partecipato alla Supercoppa. Per Inter e Milan sarà la quindicesima partecipazione (otto vittorie a testa, è la Juventus a guidare l’albo d’oro con nove), mentre il Napoli la giocherà per la settima volta: due successi per gli azzurri.

E gli allenatori? Vincenzo Italiano e Cristian Chivu sono alla prima Supercoppa in carriera da tecnici. L’interista l’ha già vinta da giocatore due volte con l’Inter, nel 2008 e nel 2010. Massimiliano Allegri e Antonio Conte, invece, hanno già alzato il trofeo da allenatori: tre volte il livornese, due il salentino. Nessuno batterà, almeno quest’anno, il record di Simone Inzaghi, che ha vinto la Supercoppa in cinque edizioni.

E l’anno prossimo? Il contratto con l’Arabia Saudita prevede almeno un’altra edizione da qui al 2028, ma sicuramente non si tornerà a Riyadh nel 2026, dato che l’anno prossimo vi si giocherà la Coppa d’Asia. In Lega Calcio Serie A non è ancora stata decisa la prossima destinazione: qualche sirena dagli Stati Uniti, ma in via Rosellini valutano anche un ritorno romantico in Italia, dove la Supercoppa manca dal 2020, anno in cui si giocò a porte vuote per il Covid.