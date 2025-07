Un gigante per Gasperini: chi è Mavropanos, l'ex cestista che può blindare la difesa della Roma

Un gigante per mister Gasperini. Si chiama Konstantinos Mavropanos, ha 27 anni ed è l'ultima idea per rinforzare la difesa della Roma. Alto quasi 195 centimetri, il possente centrale del West Ham oggi è la principale alternativa a Jhon Lucumi del Bologna ed è anche più economico (costa una ventina di milioni di euro). Alto, grosso, ma mobile, un Lucio in versione greca tanto per capirci meglio. Se è vero che Mavropanos nel gioco aereo non ha uguali, è altrettanto vero infatti che non rinuncia mai a galoppare palla al piede nella metà campo avversaria.

Ciao basket, vado a fare calcio

Nato da una famiglia di appassionati di basket, Mavropanos ha cambiato la sua storia a 8 anni, dicendo al padre di preferire il calcio a una vita da cestista. Da qui l'inizio di una carriera che l'ha visto muovere i primi passi all'Apollon Smyrnis e al PAS Giannina, in patria, per poi trasferirsi all'Arsenal, al Norimberga, allo Stoccarda e infine al West Ham.

Flop inglese, rinascita tedesca

È vero, il grande salto ai Gunners è stato un mezzo flop (appena 8 presenze tra gennaio 2018 e gennaio 2020), ma all'epoca il nazionale greco non aveva sicuramente quell'esperienza e quella fiducia che sono arrivate nei tre anni in Bundesliga, prima di tornare poi in Premier. Nel suo destino, dopo Grecia, Inghilterra e Germania, adesso ci può essere l'Italia: questo è il momento giusto.