Un grande PSG, un City in enorme difficoltà. Neymar illumina, di Marquinhos l’1-0 all’intervallo

Bellissimo primo tempo al Parco dei Principi nell’andata della semifinale di Champions fra PSG e Manchester City. Col parziale di 1-0 che premia la maggior qualità e le tante occasioni create dai padroni di casa, avanti grazie a capitan Marquinhos.

Come detto grandissimo PSG e Manchester City in clamorosa difficoltà, con Neymar che è direttore d’orchestra di uno straordinario collettivo agli ordini di Pochettino. Le prime occasioni sono proprio del brasiliano che fra triangoli ed elastici si costruisce due possibilità controllate da Ederson. Ci prova anche Florenzi, ottimo insieme a Verratti, ma al quarto d’ora la sblocca Marquinhos di testa su angolo al bacio di Di Maria. Il City si vede per la prima volta al 21’, Cancelo sventaglia alla grande ma Bernardo Silva non capitalizza. Poi ancora e solo PSG. Neymar gioca a tutto campo e disegna calcio, Di Maria si veste da sciatore e dribbla chiunque e Mbappé sgasa come al solito. La squadra di Guardiola non ha modo di proporre il solito gioco, anche se il PSG non riesce ad azzannare ulteriormente la partita. E così gli inglesi rischiano di trovare il pari con Foden, ma Keylor Navas è attento. Nel finale di tempo non succede molto altro e dopo i primi 45’ il risultato non si muove più dall’1-0.