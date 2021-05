"Un incubo a tinte nerazzurre". Il Giornale celebra l'Atalanta, lo spauracchio delle big italiane

L'Atalanta è ormai a tutti gli effetti una delle grandi della nostra Serie A. Da "provinciale" e semplice "fucina di talenti", oggi è diventata meta ambita, una squadra che ha impressionato in Europa con il suo calcio propositivo grazie al lavoro di Gian Piero Gasperini. E, come sottolinea Il Giornale, "da ex Cenerentola potrebbe dare l’ennesimo dispiacere stagionale alla Juventus e poi, domenica sera, contribuire a cacciare il Milan dalla Champions o la stessa Signora. Un incubo a tinte nerazzurre, ecco cosa è diventata l’Atalanta del Gasp per le grandi storiche del nostro calcio: un intruso che ha imparato a stare ai tavoli più importanti e prestigiosi, senza spocchia ma con la consapevolezza di valere e l’ambizione di alzare sempre più l’asticella".