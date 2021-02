Un nuovo difensore per l'Italia? Da oggi Mancini può convocare il brasiliano Toloi

vedi letture

Rafael Toloi azzurro? Da oggi, è possibile. Il difensore brasiliano dell'Atalanta, ma con avi veneti, ha ricevuto l'ok della FIFA dopo la richiesta in tal senso dalla Federcalcio: da oggi il classe '90, che fin qui ha giocato soltanto con il Brasile Under 20 a livello di nazionali, sarà convocabile da parte del ct Mancini. Complicato (ma non impossibile) entri in corsa per una convocazione a Euro2020, data l'abbondanza di centrali mancini a disposizione del commissario tecnico (col piede destro, oltre a Bonucci, corre per l'azzurro anche Mancini).