"Una bella gatta da pelare? Per questo mi hanno chiamato". Roma, le prime parole di Ranieri

"Una bella gatta da pelare? Per questo mi hanno chiamato". Prime parole da "nuovo" allenatore della Roma per Claudio Ranieri, tecnico che aveva annunciato il termine della sua carriera sulle panchine dei club dopo Cagliari salvo poi fare marcia indietro di fronte alle necessità giallorosse.

Il tecnico di Testaccio nelle scorse ore è volato a Londra per incontrare Dan e Ryan Friedkin che, dopo l'esonero di Ivan Juric in seguito alla sconfitta contro il Bologna all'Olimpico, avevano avviato la ricerca dell'allenatore che avrebbe dovuto risollevare le sorti di Dybala e compagni e traghettare la squadra fino al termine del campionato.

Nella capitale britannica Ranieri, arrivato ieri sera in compagnia del suo agente Pietro Chiodi, ha incontrato questo pomeriggio la proprietà giallorossa in un summit durato oltre 4 ore e conclusosi con la fumata bianca per il suo ritorno a Trigoria in quella che sarà la terza avventura sulla panchina giallorossa dopo quelle del 2009 e del 2019. Ora, rientrato nella Capitale, all'ANSA ha rilasciato queste brevissime dichiarazioni che comunque confermano la scelta oramai presa da entrambe le parti. Per l'ufficialità mancano soltanto i comunicati del caso, in arrivo in queste ore, con Ranieri che dirigerà il suo primo allenamento nel pomeriggio di domani a Trigoria.