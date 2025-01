Una Juventus più giovane e più economica: la rivoluzione fra estate e gennaio di Giuntoli

Una Juventus rivoluzionata. Il lavoro di Cristiano Giuntoli, iniziato nel mercato estivo, sta proseguendo anche nella sessione invernale di trattative. L’obiettivo in casa bianconera, analizza l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, è quello di ringiovanire l’organico a disposizione di mister Thiago Motta e diminuire il monte ingaggi. Chiaramente qualche cessione è stata obbligata, specialmente per i ragazzi cresciuti nella Next Gen e che hanno generato delle plusvalenze da reinvestire poi nel mercato in entrata.

Da Costa a Kolo Muani

L’ultimo in ordine di tempo è Alberto Bajo Costa, in arrivo per 12,5 milioni di euro più 2,5 di bonus con un ingaggio invece che si attesta sui 500mila euro a stagione. Sempre nel mercato invernale è arrivato per l’attacco Randal Kolo Muani dal Paris Saint-Germain in prestito gratuito per un ingaggio di 3,5 milioni d euro.

I colpi dell’estate

L’acquisto più costoso dell’estate è stato Teun Koopmeiners con 51,3 milioni di euro più 6 di bonus e un ingaggio da 4,5 milioni mentre Francisco Conceiçao è stato 10 milioni fra parte fissa e bonus con lo stipendio pagato dal Porto per ora. Nico Gonzalez e Pierre Kalulu sono arrivati in prestito con obbligo il primo e con diritto il secondo così come Michele Di Gregorio. Infine Thuram, Adzic e Cabal sono arrivati per un esborso rispettivo di 20, 5,2 e 11 milioni di euro più due di bonus.