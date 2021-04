Una piccola Champions dagli ottavi in poi. Ora lo United: il percorso della Roma fino a qui

Il girone della Roma non è stato certo il più difficile della propria storia. Perché se gli Young Boys sono un avversario abbastanza pericoloso, sia perché il campionato svizzero è interessante, sia perché i gialloneri rischiano di vincerlo un anno sì e l'altro pure, d'altro canto CSKA e Cluj sembravano due squadre davvero capitate quasi per caso all'Olimpico. Eppure i bulgari, peggiori del gironcino a quattro, sono riusciti a togliersi la soddisfazione di rifilare l'unica sconfitta fino a qui per gli uomini di Fonseca.

Anche perché poi, dai sedicesimi, è sembrata una piccola Champions. Il Braga che in tempi non sospetti eliminava l'Udinese ai playoff di Champions League, lo Shakhtar Donetsk che vince campionati in serie e che ha eliminato l'Inter nell'ultimo girone con Real Madrid e Borussia Moenchengladbach. E poi l'Ajax, che di presentazione non ha bisogno, salutato dall'Atalanta con il gol di Muriel nei dieci minuti finali dell'Amsterdam Arena. Eliminazioni prestigiose anche se lo scoglio United sembra davvero il più duro.

Anche perché di fronte c'è una partita che evoca brutti ricordi (il 7-1 dell'Old Trafford in un mondo diverso e pieno di spettatori) ed è il vero sbarramento verso la gloria dell'Europa League. Nell'altra semifinale Villarreal e Arsenal sono due clienti scomodi, ma non più forti dei Red Devils. Ed è anche l'ultimo obiettivo sensibile per la squadra di Fonseca, già esautorato per la prossima stagione con questa ancora in corso. Capita. Servirebbero le notti magiche di tre decenni fa per illuminare l'Olimpico.

EUROPA LEAGUE

Young Boys-Roma 1-2

Roma-CSKA 0-0

Roma-Cluj 5-0

Cluj-Roma 0-2

Roma-Young Boys 3-1

CSKA-Roma 3-1

Braga-Roma 0-2

Roma-Braga 3-1

Roma-Shakhtar Donetsk 3-0

Shakhtar Donetsk-Roma 1-2

Ajax-Roma 1-2

Roma-Ajax 1-1