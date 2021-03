Una sosta per ripartire. Dybala out da 73 giorni: ora il rientro in gruppo, fari sul derby

vedi letture

Una sosta per ripartire. È quella di Paulo Dybala, da 73 giorni ai box e grande assente in casa Juventus. L’argentino approfitterà del momentaneo stop al campionato causa nazionali per tornare in gruppo: l’obiettivo è il rientro in campo nei prossimi giorni, verosimilmente giovedì. Poi, come raccontato dallo stesso argentino nel post di ieri sui social, il mirino è puntato sul Torino: è in quella gara che Dybala conta di tornare a dare una mano ai suoi compagni.