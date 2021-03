Juventus, Dybala a cuore aperto: "Ora più che mai dobbiamo essere uniti. Ho sofferto tanto"

Paulo Dybala, attaccante della Juventus, ha commentato sui propri account social la situazione della squadra e personale. L'argentino è reduce da due mesi di stop forzato a causa dell'infortunio che lo tiene fuori sin dalla sfida contro il Sassuolo: "Nulla mi avrebbe reso più felice che poter aiutare la squadra in questi mesi ... La sofferenza è uguale o anche maggiore quando non puoi essere in campo con i tuoi compagni. Ci sono ancora due mesi per continuare a combattere e ora più che mai dobbiamo essere uniti. Continuo ad allenarmi e non vedo l’ora di tornare insieme ai miei compagni dopo la sosta. Siamo la Juve #FinoAllaFine".