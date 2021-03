Under 21, Italia avanti sulla Repubblica Ceca al riposo: decide il gol di Scamacca

Si chiude col vantaggio minimo, in favore degli Azzurrini, il primo tempo della sfida d'esordio all'Europeo Under 21 dell'Italia di Nicolato: il gol del vantaggio, arrivato alla mezz'ora, è un pezzo di bravura della coppia d'attacco italiana, con Cutrone che vede e serve il movimento in orizzontale di Scamacca con una palla perfetta, protetta alla grande dall'attaccante del Genoa, il quale supera il portiere e insacca a porta vuota con un controllo di altissimo livello. Lo stesso Cutrone mette in apprensione la difesa ceca circa dieci minuti dopo, mentre Karabec in apertura aveva costretto all'unico vero intervento di rilievo il portiere azzurro Carnesecchi.

Segui la sfida grazie alla diretta scritta di TMW!