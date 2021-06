Under 21, Nicolato: "Scamacca e Raspadori sono il futuro azzurro. Come Zaniolo"

Il ct dell'Under 21 Paolo Nicolato parla ai microfoni di Sky del rapporto che lo lega al ct Mancini: "Sono stato molto fortunato, Roberto è un ct con cui è difficile non andare d'accordo e che punta fortemente sui giovani, è una bella soddisfazione vederne tanti tra i grandi. Scamacca e Raspadori? Sono bravi, ragazzi che per il prossimo decennio possono ritagliarsi spazi importanti. Zaniolo il grande assente? L'ho avuto in Under 18, un grande talento rallentato dagli infortuni, ma tornerà. Noi ora dobbiamo cercare di alzare il numero di giovani da cui pescare, non possiamo avere sempre gli stessi dieci di punta e nient'altro".