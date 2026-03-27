Uno a Napoli ci va sicuro, l'altro è a rischio. Le condizioni attuali di Leao e Gimenez

Uno è stato infortunato per 144 giorni ed è rientrato in occasione del match contro il Torino, l'altro andrà valutato di giorno in giorno. Gimenez e Leao stanno vivendo una sosta particolare. Ma vediamo nel dettaglio quali sono le loro condizioni.

Gimenez

Il messicano ha raccontato il perchè della sua operazione: “Il fastidio mi accompagnava già da prima della Gold Cup; da giocatore dici che non è niente, che bisogna andare avanti, ma dopo ogni partita il dolore ha cominciato ad aumentare sempre di più, fino a quando è arrivato un punto in cui il dolore era davvero forte; ero titolare nel Milan, le mie aspettative erano altissime, ed è lì che inizi a dubitare se smettere o continuare. Ho deciso di andare avanti, ho preso delle medicine per giocare, finché non sono arrivato a un punto in cui non potevo più andare avanti, né correre, mi faceva molto male. In quella partita contro l’Atalanta - ha proseguito il Bebote - ho preso una dose doppia di medicinali, lì ho deciso di fermarmi e, dopo gli esami e le radiografie, la decisione era di operarmi; hai i Mondiali in estate, valuti tutte le probabilità possibili. La decisione che ho preso è stata quella di operarmi, insieme alla mia famiglia, ed è stata la scelta migliore”. A Napoli ci sarà, partendo dalla panchina.

Leao

Chi è a rischio è Rafael Leao. Il portoghese ha svolto delle visite all'estero per valutare il suo problema all'adduttore. In accordo con il Milan proseguirà in Portogallo l'iter di lavoro e trattamenti per guarire dal fastidio fisico e poi tornerà a Milano settimana prossima. Il numero 10 ha saltato l'ultima partita di campionato, quella contro il Torino in casa vinta 3-2 dai rossoneri, per l'acutizzarsi del problema all'adduttore che il 10 si porta avanti da parecchio tempo e che non gli hanno permesso di essere convocato. Il portoghese resta in dubbio per la trasferta di Napoli del 6 aprile così come Gabbia che difficilmente ci sarà.