Uno spoiler sul futuro di Tonali. Però non si stupisca nessuno…

Sandro Tonali, con la maglia numero 8 della Nazionale Italiana, ha trascinato l’Italia di Rino Gattuso, ex numero 8 della Nazionale Italiana, alla finale per la qualificazione ai Mondiali 2026. Entrambi, tra l’altro, condividono un passato al Milan, sempre con il numero 8, con il classe 2000 che ha sempre avuto come idolo Ringhio: “Una leggenda con cui avrei voluto giocare? È facile - aveva dichiarato Tonali nel 2023 - per me: dico Gattuso. È' il mio idolo e mi piace tantissimo". Storie che si riuniscono.

Più importanti

Il gol all’Irlanda del Nord è valdo tantissimo per la Nazionale Italiana. Ma è valdo tantissimo anche per Tonali, che lo ha definito così: “Il più importante della mia carriera finora, insieme a quello segnato contro la Lazio quando ero al Milan. Lo dedico a tutti perché tutti si meritano di andare al Mondiale. Occhio però: non abbiamo ancora fatto niente, c'è ancora tanta strada da fare. Ora resettiamo questa partita, aggiungo purtroppo perché stasera è stato bello, ma dobbiamo recuperare e dare il 150% nella prossima per andare al Mondiale.Dovremo uscire dal campo senza farcela più, la gente merita di godersi un Mondiale, abbiamo questa responsabilità".

Ritorno

Il riferimento al Milan c’è sempre. Perché il lieto fine già si conosce. È uno spoiler che non lascia a bocca aperta nessuna: Tonali tornerà al Milan. Prima o poi. Forse più poi che prima, soprattutto per motivi economici e di status. Oggi Tonali costa troppo, sia per cartellino che come ingaggio, ma tornerà al Milan. Su questo non ci sono dubbi.