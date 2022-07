Vaciago: "Juric aveva chiesto a Vagnati se doveva dimettersi. C'era tensione al Torino"

Ospite di Sky Sport, il direttore di Tuttosport Guido Vaciago ha parlato della situazione in casa Torino, dopo il confronto aspro tra Juric e il ds Vagnati: Vaciago: “Che si respirasse un’aria di tensione nel Torino era chiaro, si sa che Juric voleva 10 rinforzi sapendo che ne avrebbe persi dieci ma non ha visto ricomporsi la squadra. Sappiamo com’è fatto, anche a Verona aveva avuto da ridire sul mercato della società ed era da giorni che si registravano tensioni. Il 17 luglio aveva detto a Vagnati: ‘Cosa devo fare, dimettermi?’. E poi c'è stata questa lite. E queste liti accadono con frequenza in ogni squadra, i confronti duri sono comuni tra allenatori e ds, ma non tutti vengono ripresi e alla luce. È da sottolinearlo per dire che queste cose succedono e questa volta arriva al culmine di incomprensioni tra allenatore e società”.