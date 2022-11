Vaciago (Tuttosport): " La Juventus vuole difendersi sia con la Consob che con la Procura"

vedi letture

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, è intervenuto in diretta su Sky per commentare il terremoto in casa Juventus: "Quello che arriva dalla società e dalla proprietà è l'intenzione di costruire una nuova Juventus per difendersi meglio. La Juventus vuole difendersi sia con la Consob che con la Procura, è nata una spaccatura all'interno del CDA perché non tutti erano d'accordo. Questa spaccatura ha indebolito la Juventus nella difesa, per questo è stato deciso di azzerare i vertici societari. La proprietà stabilirà poi un nuovo CDA. Scanavino è un uomo di Elkann, sarà una Juventus di tecnici, esperti di diritto e amministrazione. Ci sarà poco spazio nei vertici societari della parte sportiva. La Juventus si attrezza per affrontare le tempeste legali con la convinzione di uscire vincente da queste battaglie. Quello di Angelli sarà un addio? È difficile dirlo, la vicenda giudiziaria avrà tempi lunghi. Posso ipotizzare anche un ritorno di Andrea Agnelli in caso di conclusione positiva della vicenda".