Vanheusden: "L'obiettivo è tornare all'Inter. Lukaku è felice, mi aspetta in nerazzurro"

Intervistato dalla TV belga Rtbf, Zinho Vanheusden, difensore di scuola Inter oggi allo Standard Liegi, parla delle sue condizioni dopo il grave infortunio al crociato subito qualche mese fa: "Sto bene, sono un ragazzo positivo anche se ci sono giorni più difficili. Mi mancano la pressione, il campo e i tifosi. Tutto ciò che riguarda il calcio. Il ct Roberto Martinez mi ha chiamato, come dopo ogni infortunio. Mi ha detto che sarei tornato, che non dovevo scoraggiarmi, che ero forte. La porta resta aperta, anche se per il momento non penso all'Europeo. Penso al ginocchio e al ritorno in forma al 100%, non voglio avere più dolore. Vedremo cosa dice il campo perché è lì che sta la verità".

Tornare all'Inter un giorno?

"È il mio obiettivo. L'Inter un club molto importante, che mi ha fatto crescere. Tra i 15 ei 18 anni ho vissuto lì e ho imparato molto come difensore. Romelu Lukaku in nerazzurro è felice, mi aspetta lì".