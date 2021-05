Vanheusden, parla il padre: "Mi stupirei se l'Inter lo riscattasse, vista la situazione"

Zinho Vanheusden, difensore classe 1999, è attualmente ai box dopo un brutto infortunio al ginocchio rimediato sei mesi fa. Il giocatore, attualmente allo Standard Liegi, ha un passato nelle giovanili dell'Inter e, gli stessi nerazzurri, vantano per lui una sorta di gentlemen's agreement per poterlo riacquistare a 16 milioni. Il padre del ragazzo ai microfoni di Het Nieuwsblad ha parlato di questa possibilità: "Ci è stato detto da Milano che dobbiamo aspettare a causa della situazione in cui si trova l'Inter. Quando leggo di quei debiti, sarebbe un po' sorprendente pagare 16 milioni di euro per qualcuno che ha subito quell'infortunio sei mesi fa".