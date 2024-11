Vanoli: "Ho scelto il Toro e fino alla fine cercherò di portare risultati migliori con i miei giocatori"

vedi letture

Dopo aver collezionato la settima sconfitta nelle ultime otto uscite tra campionato e Coppa Italia (l'ultimo tonfo è stato nel derby contro la Juventus), il Torino riparte dalla sfida contro il Monza. In conferenza stampa, il tecnico granata Paolo Vanoli ha commentato così la notizia dell'annuncio della contestazione della curva che lascerà vuoto il settore per 45 minuti: "Ho detto tante volte che il loro supporto è fondamentale, poi non entro in merito di queste cose. Io e i giocatori dobbiamo diventare più animali, focalizzandoci su ciò che succede in campo"-

Ha pensato a questi mesi al Toro? Ha raggiunto la vetta, poi è sprofondato, domani c'è il Monza: può essere importante anche per la panchina?

"Sono una persona umile, rifletto quotidianamente: per migliorare, bisogna guardare a se stessi e io devo essere un esempio per i miei giocatori. E' una sfida troppo importante per me, ho scelto il Toro e fino alla fine cercherò di portare risultati migliori insieme ai miei giocatori. E' il mio spirito, la mia determinazione, la mia fame, e per questo dico che non è mancato l'impegno dei ragazzi. Questa panchina l'ho cercata, so che è una panchina importante e so che insieme possiamo farcela mettendo il noi davanti all'io. Così possiamo fare cose importanti"

Qui la conferenza stampa integrale di Paolo Vanoli