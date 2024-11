Vanoli può finire nel tritacarne? Asta: "Sarebbe una follia, è pienamente coinvolto nel mondo Torino"

Giocatore e capitano prima, poi tecnico della Primavera una volta appese le scarpe al chiodo. Antonino Asta conosce bene il mondo Torino e nell'intervista a Tuttosport racconta le proprie sensazioni nella settimana che porta al derby contro la Juventus: "La differenza la fa la preparazione: al primo allenamento è già adrenalina pura. La partita è uguale alle altre, ma è la settimana che è diversa. Anche in città si avverte che il clima cambia".

Il Torino arriva al derby con tanti problemi: "Forse quell’inizio roboante ci aveva dato delle illusioni e ora si è perso un po’ di entusiasmo. Ma penso che in questa fase al Toro stia girando tutto male", sottolinea Asta che poi sulla possibilità che il tecnico Vanoli possa finire nel tritacarne sottolinea: "Sarebbe una follia. Vanoli è pienamente coinvolto nel mondo granata. Arriva da un periodo con tante sconfitte, soprattutto dopo l'infortunio di Zapata, ma non va toccato per nessuna ragione al mondo. Penso che abbia idee e spirito per venire fuori da questa situazione".

Nel frattempo, è notizia di oggi che il Torino ha deciso di aprire il Filadelfia alla vigilia del derby contro la Juventus. "L'allenamento di venerdì 8 novembre allo stadio Filadelfia si svolgerà a porte aperte, i tifosi potranno assistere alla sessione pomeridiana accedendo all'impianto dall'ingresso di via Filadelfia a partire dalle ore 16.15", ha fatto sapere il club granata in una nota ufficiale. Così il tecnico, Paolo Vanoli, cerca la spinta e l'appoggio dei tifosi in vista della stracittadina contro i bianconeri, in programma sabato sera alle 20.45 all'Allianz Stadium.