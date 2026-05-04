Vanoli: "Quando sono arrivato erano tutti spaventati. Percorso importante, manca un punto"

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ai microfoni di Sky, ha commentato il pesante ko dei viola per 4-0 contro la Roma.

"Abbiamo approcciato bene ma dopo il gol ci siamo completamente spenti anche per la grande prestazione della Roma. Dobbiamo rialzare la testa, abbiamo fatto un percorso importante, sbagliare capita e questa fragilità a volte torna fuori ma ora dobbiamo pensare a chiudere il discorso (salvezza)".

Se finisse il rapporto con la Fiorentina la riterrebbe un'ingiustizia?

"No, assolutamente. Penso che una società debba fare le sue valutazioni a 360°. Quando sono arrivato qua tutti erano spaventati dalla classifica. Avevamo 4 punti quando sono arrivato e nessuno si era mai salvato in quella situazione. Il lavoro principale lo dobbiamo ancora concludere, manca quel punticino e poi faremo le nostre valutazioni a 360°. Le farò io e le farà giustamente la società. Sarei molto felice di continuare il percorso".

Salvezza che può arrivare domenica al "Franchi" contro il Genoa, che proprio al termine di questa giornata di campionato ha strappato la permenenza in Serie A. I viola affronteranno poi la Juventus all'Allianz Stadium e chiuderanno la stagione in casa contro l'Atalanta.