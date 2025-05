Vanoli si conferma: “Resto per costruire un Toro migliore. Nonostante le cessioni…”

Il Torino chiuderà la stagione contro la Roma, ma Paolo Vanoli pensa già alla prossima. E ci sarà ancora lui alla guida dei granata: “Anche il presidente ha detto che ho un contratto, inoltre la società ha un’opzione per prolungare di un altro anno - le sue parole alla vigilia dell’ultima giornata di campionato - anche se io non guardo a questo: penso a come migliorare, lo farò insieme allo staff”. Il problema è che anche durante la prossima estate, la sua squadra perderà i pezzi migliori: su questo, infatti, Urbano Cairo non ha fatto tanti giri di parole. “E’ stato molto chiaro e non c’è nulla da aggiungere - commenta le frasi del patron, il quale ha annunciato la cessione di uno o due giocatori - dico solo che è brutto arrivare all’ultima partita e parlare già di mercato: per ora siamo concentrati sul campo, poi vorrei sedermi e discuterne con lucidità”.

Il futuro, quindi, resta in stand-by, anche perché prima bisogna capire che cosa non ha funzionato in questa stagione, con il Toro che chiuderà con almeno sei punti in meno (ora è a -9 rispetto all'ultimo Juric) e con un posizionamento peggiore di almeno due posizioni rispetto al nono posto di dodici mesi fa. “Dispiace tanto perché in un’annata con tanti alti e bassi, abbiamo fatto tre mesi di grande continuità di prestazioni e risultati - il commento di Vanoli sulle montagne russe granata - e le ultime giornate stanno nascondendo le tante cose buone che abbiamo fatto nella seconda parte: facciamo mea culpa, ora impariamo e andiamo avanti”.

E proprio questo finale in picchiata ha ulteriormente acceso gli animi della piazza, che oltre al presidente Cairo ha messo nel mirino anche la squadra e ci sarà una contestazione generale in un Grande Torino che viaggia verso il tutto esaurito: “Se dovessero farla, ne avrebbero tutto il diritto” le parole del tecnico per prenderne atto. Di sicuro questo ultimo ballo contro la Roma lascerà ben pochi sorrisi nel mondo Toro, a prescindere dal risultato finale della partita.