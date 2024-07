Ufficiale Vasilije Adzic è un nuovo giocatore della Juventus, depositato il contratto in Lega

Vasilije Adzic (18 anni) è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. Depositato in Lega Serie A il contratto del centrocampista offensivo montenegrino classe 2006, che arriva alla Vecchia Signora a titolo definitivo dal Buducnost Podgorica per una cifra che si ritiene essere nell'ordine dei 2 milioni di euro più bonus. Per Adzic contratto di 5 anni con la Juve.

Il suo ex allenatore Mladen Milinkovic, qualche tempo fa, aveva raccontato così Adzic: "I giovani tifosi si innamoreranno delle sue qualità calcistiche. Alla Juventus arriverà un giocatore davvero molto interessante a livello di caratteristiche tecniche. E' stato davvero molto felice di trascorrere qualche giorno a Torino e di apprendere cose sul club. Ha avuto un buon aiuto da Vlahovic perché parlano la stessa lingua".

Secondo le ultime informazioni in nostro possesso, Adzic dovrebbe cominciare il suo percorso nella Juventus con la squadra Under 23 in Serie C, ma su di lui saranno da subito puntati gli occhi del nuovo allenatore Thiago Motta, che crede molto nei giovani prospetti. Così come la Juventus, che pur di avere Adzic sin da subito ha occupato uno dei due slot disponibili per tesserare calciatori extracomunitari in questa finestra estiva di trasferimenti.